Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere puntata finale

Stasera, domenica 17 maggio 2026, alle 21:30, su Canale 5 viene trasmessa la puntata finale del Serale di Amici 2026. La puntata sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming, consentendo agli spettatori di seguire l’evento attraverso diverse piattaforme. L’ultima serata del talent show riunisce i concorrenti rimasti, pronti a sfidarsi per la vittoria finale. La trasmissione si svolge in un orario serale, con una modalità di visione che permette di assistere sia in tv che online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la puntata finale. Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la puntata finale del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato o, in occasione della finale, domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere puntata finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25 | anticipazioni serale amici prima puntata | tripla eliminazione | Sullo stesso argomento Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... Chi sono i finalisti di Amici 2026 e quando andrà in onda la finale • Finale di Amici 2026 sempre più vicina: ecco chi sono i finalisti ufficiali del Serale, quando andrà in onda l’ultima puntata e come verrà scelto il vincitore del talent di Maria De F… x.com Serale di Amici 2026: Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena finalisti. Il quinto lo sceglierà il televotoLa diretta della semifinale del Serale di Amici con Maria De Filippi stasera sabato 9 maggio 2026 in onda su Canale 5 e Witty dalle ore 21:30: chi andrà ... fanpage.it Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 maggioAmici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, sabato 9 maggio 2026, al termine della puntata. Tutte le informazioni ... tpi.it