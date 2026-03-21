Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30, viene trasmessa su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 2026. La diretta televisiva e lo streaming sono disponibili per gli spettatori che desiderano seguire l’evento in tempo reale. Il programma vede protagonisti i concorrenti del talent show e i loro insegnanti, con un focus sulla prima fase della stagione.

. Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. 🔗 Leggi su Tpi.it

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