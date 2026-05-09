Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere l’ottava puntata

Sabato 9 maggio 2026 alle 21:30 su Canale 5 viene trasmessa l’ottava puntata del Serale di Amici 2026. La puntata sarà disponibile anche in streaming, accessibile tramite i servizi ufficiali della rete televisiva. Si tratta di un appuntamento settimanale che segue le fasi di selezione e le esibizioni dei concorrenti del talent show. La trasmissione si svolge in diretta televisiva e in modalità streaming online.

. Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it

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