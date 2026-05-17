Amici 2026 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della puntata finale

Da tpi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, domenica 17 maggio 2026, alle 21,30 su Canale 5, va in onda la puntata finale del Serale di Amici 2026. È prevista la partecipazione di alcuni ospiti e la presenza di allievi e squadre che si sono sfidati nelle puntate precedenti. La finale segna la conclusione di questa edizione del talent show, con la trasmissione che si concluderà con la proclamazione del vincitore. La puntata sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà seguita da un pubblico televisivo e da appassionati.

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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della finale, 17 maggio. Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nona puntata (la finale) del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). 🔗 Leggi su Tpi.it

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