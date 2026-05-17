Amici 2026 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della puntata finale

Stasera, domenica 17 maggio 2026, alle 21,30 su Canale 5, va in onda la puntata finale del Serale di Amici 2026. È prevista la partecipazione di alcuni ospiti e la presenza di allievi e squadre che si sono sfidati nelle puntate precedenti. La finale segna la conclusione di questa edizione del talent show, con la trasmissione che si concluderà con la proclamazione del vincitore. La puntata sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà seguita da un pubblico televisivo e da appassionati.

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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della finale, 17 maggio. Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nona puntata (la finale) del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della puntata finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AMICI 2026 - ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DEL SERALE Sullo stesso argomento Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataStasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntataAmici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata, 28 marzo Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su... Chi sono i finalisti di Amici 2026 e quando andrà in onda la finale • Finale di Amici 2026 sempre più vicina: ecco chi sono i finalisti ufficiali del Serale, quando andrà in onda l’ultima puntata e come verrà scelto il vincitore del talent di Maria De F… x.com Quali sono le previsioni dei tuoi amici e familiari che non fanno parte della bubble esc? reddit Serale di Amici 2026: Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena finalisti. Il quinto lo sceglierà il televotoLa diretta della semifinale del Serale di Amici con Maria De Filippi stasera sabato 9 maggio 2026 in onda su Canale 5 e Witty dalle ore 21:30: chi andrà ... fanpage.it Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 maggioAmici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, sabato 9 maggio 2026, al termine della puntata. Tutte le informazioni ... tpi.it