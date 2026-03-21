Stasera alle 21:30 su Canale 5, va in onda la prima puntata del serale di Amici 2026. La trasmissione vede protagonisti gli allievi e le squadre in gara, con la partecipazione di alcuni ospiti speciali. Promossa come un evento televisivo atteso, la serata segna l’inizio delle sfide del talent show. La puntata si svolge senza ulteriori dettagli sui concorrenti o sugli ospiti.

Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Ospiti Annalisa, che canta per la prima volta in uno studio televisivo il nuovo singolo Canzone estiva, e il duo Pio e Amedeo, prossimamente su Canale 5 con il nuovo show Stanno Tutti Invitati. Nella prima manche – come riporta Amici News – il team Cuccarini-Peparini (pescato a sorte) ha deciso di aprire le danze, vincendo, contro il duo Pettinelli-Lo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata

Articoli correlati

Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazioneOggi pomeriggio è stata registrata l'ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi in onda domenica 8 marzo.

Amici, anticipazioni puntata 15 febbraio: ospiti e classifiche. Tre allievi al Serale (spoiler)Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del talent show, che andrà in onda domenica 15 febbraio su Canale 5 Dodici posti per il Serale e...

Amici 25 - Le valutazioni della maestra Celentano

Una selezione di notizie su Amici 2026 il serale le anticipazioni...

Temi più discussi: Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere; Che scuola hanno fatto i giudici del Serale di Amici 2026; Serale Amici 25, Maria De Filippi ribalta la giuria: Elisa e Gigi D’Alessio, il retroscena; Amici 2026, i giudici del Serale svelati a pezzi: ecco gli indizi da decifrare.

Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata in onda su Canale 5 il 21 marzo. Concorrenti, allievi ... tpi.it

Amici 2026, il serale: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizioneAmici 2026, il serale: allievi, squadre, giudici, giuria, cantanti, ballerini, professori, classe, durata, orario, cast, quante puntate ... tpi.it

Questa sera #Amici si sfiderà contro #Canzonissima. #PierSilvioBerlusconi durante l'incontro con i giornalisti ha detto di non essere preoccupato: "Canzonissima arriva in un momento di grande attenzione per la tv del passato. Questo però non mi preoccupa. facebook

Lui è Simone, ballerino della squadra Cuccarini-Peparini. L'appuntamento con la PRIMA PUNTATA del Serale di #Amici25 è QUESTA SERA in prima serata su Canale 5! x.com