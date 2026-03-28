Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2026. La serata prevede la partecipazione di alcuni allievi e l’assegnazione di reparti alle squadre in gara. Sono annunciati anche alcuni ospiti speciali, anche se i dettagli non sono ancora stati rivelati. La puntata si svolge senza ulteriori variazioni rispetto alla programmazione stabilita.

, 28 marzo. Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata

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