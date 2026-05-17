Ambesi | Sono convinto che Sinner abbia fatto un certo tipo di lavoro tra Madrid e Roma Medvedev può creare grattacapi a Parigi
Durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport, il giornalista e analista ha commentato le recenti prestazioni dei giocatori maschili. Ha affermato di essere convinto che il tennista abbia svolto un certo tipo di lavoro tra Madrid e Roma, mentre ha aggiunto che il giocatore russo potrebbe rappresentare un ostacolo a Parigi. Queste considerazioni si basano sui risultati e sull’attuale andamento degli atleti nelle competizioni recenti.
Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) ha espresso le sue valutazioni nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il tema è stato, chiaramente, J annik Sinner. Il n.1 del mondo quest’oggi disputerà la finale degli Internazionali d’Italia 2026, affrontando il norvegese Casper Ruud. L’azzurro cercherà di allungare la propria striscia vincente, mettendo nel mirino il quinto Masters1000 consecutivo in questo 2026. L’analisi si è concentrata sulla semifinale contro il russo Daniil Medvedev. Una partita che ha messo a dura prova il pusterese, anche per via di un calo fisico dell’azzurro dal secondo set, dopo aver dominato il primo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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