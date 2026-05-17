Ambesi | Sono convinto che Sinner abbia fatto un certo tipo di lavoro tra Madrid e Roma Medvedev può creare grattacapi a Parigi

Durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport, il giornalista e analista ha commentato le recenti prestazioni dei giocatori maschili. Ha affermato di essere convinto che il tennista abbia svolto un certo tipo di lavoro tra Madrid e Roma, mentre ha aggiunto che il giocatore russo potrebbe rappresentare un ostacolo a Parigi. Queste considerazioni si basano sui risultati e sull’attuale andamento degli atleti nelle competizioni recenti.

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