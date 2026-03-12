Tudor Tottenham Mido duro | Chiunque lo abbia nominato dovrebbe essere mandato via sono certo che non abbia mai visto la sua Juve

Igor Tudor, allenatore del Tottenham, è finito nel mirino dopo la recente sconfitta in Champions League contro il Madrid. Mido, ex calciatore e figura nota nel calcio, ha espresso parole dure nei confronti di chi ha nominato Tudor come allenatore, affermando che chiunque lo abbia fatto dovrebbe essere licenziato. Tudor si trova ora ad affrontare un periodo difficile, con le critiche che si intensificano.

