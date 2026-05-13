Il 20° Integrazione Film Festival ha inaugurato con un sold out all'Auditorium Cult di Piazza Libertà a Bergamo. La rassegna, alla sua ventesima edizione, è iniziata questa settimana e ha visto tutte le proiezioni esaurite fin dall'apertura. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e proseguirà con una serie di eventi e proiezioni fino alla fine della settimana.

LA RASSEGNA. È cominciato con un tutto esaurito il 20° IFF – Integrazione Film Festival, in corso all’Auditorium Cult di Piazza Libertà a Bergamo. Martedì 12 maggio l’inaugurazione: sullo schermo i primi film in concorso, documentari e cortometraggi su identità, inclusione, migrazioni. Sul palco, a presentare e dialogare con gli ospiti, Fatima Romina Ali, attrice e doppiatrice romana afrodiscendente. Nel pomeriggio l’apertura con il film Porte Bagage: è il vincitore di Bergamo Film Meeting 2026, con cui Iff ha avviato una nuova collaborazione. Poi l’installazione «Per andare oltre» dell’artista Mosa One, che resterà visibile nel foyer dell’Auditorium per tutta la durata del Festival.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Integrazione Film Festival, inaugurazione sold out per la 20esima edizione-Foto/Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Perugia, Festival Internazionale del Giornalismo 2026: gli ospiti italiani della 20esima edizioneTutto pronto per la XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo International Journalism Festival 2026 - #ijf26.

Girl di Shu Qi premiato come Miglior film della 23esima edizione di Asian Film Festival. Il video di Amica.it(askanews) – È andato a Girl di Shu Qi, nota e bellissima attrice taiwanese che firma il suo esordio alla regia, presentato in concorso a Venezia 82,...

Temi più discussi: Integrazione Film Festival: il cinema di sguardi, parole e identità; Integrazione Film Festival e non solo: cosa fare e cosa vedere martedì 12 maggio; La Nueva Ola 2026: Brewrise accompagna il festival con Birra Alhambra; Integrazione Film Festival 2026: parole, sguardi e identità culturale.

È cominciato con un tutto esaurito il 20° IFF – Integrazione Film Festival, in corso all’Auditorium Cult di Piazza Libertà a Bergamo. x.com

Integrazione Film Festival, inaugurazione sold out per la 20esima edizione-Foto/VideoÈ cominciato con un tutto esaurito il 20° IFF – Integrazione Film Festival, in corso all’Auditorium Cult di Piazza Libertà a Bergamo. ecodibergamo.it

Integrazione Film Festival: il cinema di sguardi, parole e identitàIntegrazione Film Festival. Il 12 maggio viene inaugurata la ventesima edizione con la direzione artistica di Bousso Oltre 30 eventi fra proiezioni e incontri con registi e attori. Si apre con «Porte ... ecodibergamo.it