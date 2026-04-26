Integrazione e intercultura | la Nigeria Association accolta presso la Parrocchia della Medaglia Miracolosa al via le riunioni

La Parrocchia della Medaglia Miracolosa di Salerno ha aperto le porte alla Nigeria Association, un’associazione attiva nella zona meridionale della provincia, in particolare nella Piana del Sele. Da oggi, sono iniziate le prime riunioni tra i membri dell’associazione e i rappresentanti della parrocchia, segnando l’inizio di un percorso di integrazione e scambio interculturale. La collaborazione mira a favorire l’inclusione e la condivisione tra le diverse comunità presenti sul territorio.

La Parrocchia della Medaglia Miracolosa di Salerno accoglie la “Nigeria Association”, associazione già attiva a Sud della nostra provincia e, in particolare, nella Piana del Sele. Nei locali di via Galliano, infatti, il parroco Don Pierluigi Nastri ha aperto le porte ai cittadini stranieri.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Vogliamo rispettare la legge italiana e promuovere il rispetto e l'integrazione", così nasce la “Nigeria Association” in provincia di SalernoSi rafforza e intende estendere il suo raggio d'azione anche a Salerno città, la “Nigeria Association”, già attiva a Sud della nostra provincia e, in... Naro accoglie la Madonna della Medaglia Miracolosa: quattro giorni tra fede e comunitàArriva anche a Naro il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa che farà tappa in città dal 16 al 19 aprile... Una raccolta di contenuti Al Laurentino si scommette sull'integrazione: arriva la Festa dell'InterculturaSabato 3 maggio il Centro Culturale Elsa Morante tornerà ad ospitare la Festa della Cultura. Per la quarta edizione, la terza al Laurentino, l’iniziativa avrà una connotazione particolare. Nel corso ... romatoday.it Inclusione, identità e intercultura-Video Torna Iff, il film festival sull’integrazioneAl via la 13esima edizione del concorso internazionale di cinema. Dal 10 aprile cinque giorni di proiezioni ed eventi collaterali. In concorso film documentari e cortometraggi di fiction di registi ... ecodibergamo.it