Una sedia disegnata da Verner Panton rappresentava molto più di un semplice oggetto d’arredo. Prima di essere riconosciuta come un’icona da musei o social media, questa seduta era considerata una provocazione nel mondo del design. La sua creazione sfidava le convenzioni dell’epoca, portando avanti un’idea innovativa che avrebbe influenzato il modo di pensare all’arredamento.

Prima ancora di diventare un’icona da museo, da copertina o da Instagram, la sedia per Verner Panton era una provocazione. Un gesto culturale prima che un oggetto. Un modo per scardinare l’idea stessa di abitare, sedersi, stare al mondo. Mentre il design nordico si cullava tra legni chiari e comfort rassicuranti, lui inseguiva curve liquide, colori elettrici, materiali futuribili. «Lo scopo principale del mio lavoro è provocare le persone a usare l’immaginazione e rendere l’ambiente più eccitante», diceva. E lo faceva davvero, senza chiedere permesso. Negli anni Cinquanta Panton inizia a inseguire un’ossessione che sembrava più fantascienza industriale che arredamento borghese: una sedia monoscocca, realizzata in un unico pezzo e in un solo materiale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se non ti sei mai seduto su una sedia di Verner Panton, non ti sei mai seduto davvero

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