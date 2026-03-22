“Maremma impestata, ditecelo voi come fare, sennò si va al manicomio ”. Lo sfogo di Luciano Spalletti fotografa bene la situazione: alla Juventus il dischetto è diventato un rebus, un problema che numeri alla mano può perfino costare la qualificazione alla prossima Champions League. Contro il Sassuolo, partita terminata 1 a 1, è arrivato il terzo rigore consecutivo fallito in campionato: dopo Jonathan David contro il Lecce e Kenan Yildiz contro la Cremonese, è stato Manuel Locatelli a sbagliare dal dischetto. Un filotto che pesa: in totale sono già quattro i punti lasciati per strada dai bianconeri. Il Como, con la vittoria sul Pisa di oggi, occupa il quarto posto con tre punti di vantaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se tu lo vuoi battere, lo batti te, perché sei tu il rigorista”: Spalletti svela cosa è successo tra Locatelli e Yildiz prima del rigore

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