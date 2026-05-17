Aluminium Die Casting | Fiom Cgil denuncia un modello predatorio

La Fiom Cgil ha denunciato un modello di gestione considerato predatorio da parte di una società immobiliare che si occupa di un'azienda metalmeccanica. La denuncia si basa sulle modalità di gestione e sui rischi potenziali per circa 40 lavoratori impiegati nello stabilimento di Saonara. La questione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra proprietà immobiliari e gestione industriale, sollevando dubbi sulla tutela dei posti di lavoro e sulla sostenibilità dell’attività produttiva. La vicenda resta al centro di discussioni nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può una società immobiliare gestire un'azienda metalmeccanica?. Quali sono i rischi reali per i 40 dipendenti di Saonara?. Perché la Fiom Cgil parla di un modello predatorio nel Nord Est?. Chi potrebbe sostituire il fondo accusato di svuotare le fabbriche?.? In Breve Fiom Cgil denuncia modello predatorio Exedra Pares su 40 dipendenti Aluminium Die Casting. Sindacati chiedono piano industriale e divieto vendita asset per 12 mesi a Saonara. Dario Verdicchio segnala rischi per manifattura Nord Est e analogie con casi Likum. Nuovo tavolo regionale Veneto fissato per il 22 maggio a Saonara. Il tavolo interregionale di venerdì 15 maggio a Saonara ha messo in luce la fragilità di un modello industriale che mette a rischio il lavoro di 40 dipendenti della Aluminium Die Casting. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aluminium Die Casting: Fiom Cgil denuncia un modello predatorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COSTAMPRESS, PRESIDIO DEI LAVORATORI: «SI FACCIANO AVANTI INVESTITORI SERI» | 21/04/2026 Sullo stesso argomento Aluminium Die Casting, Fiom Cgil: «Manca una prospettiva industriale»Si è tenuto ieri, venerdì 15 maggio, il tavolo convocato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’Unità di Crisi della Regione Veneto e le parti... Modello 730, la denuncia della Cgil: errori nelle Certificazioni unicheLa denuncia arriva dalla Cgil ed è stata prontamente trasmessa al Mef (Ministero dell’ Economia e delle Finanze) nei giorni scorsi: alcune anomalie... Aluminium Die Casting, Fiom Cgil: Manca una prospettiva industriale ift.tt/IqkAhKQ ift.tt/AbrTaMS x.com Saonara, rischio chiusura per Aluminium Die Casting: 40 lavoratori in allarmeL'azienda metalmeccanica è attiva nel settore della pressofusione in alluminio, e produce componenti per l’automotive ... rainews.it Aluminium Die Casting, Fiom Cgil: Manca una prospettiva industrialeSi accende il confronto sul futuro dello stabilimento di Saonara dopo il tavolo interregionale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia di ieri, 15 maggio. Il sindacato: Spingiamo per la ricerca di un nuov ... padovaoggi.it