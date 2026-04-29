Modello 730 la denuncia della Cgil | errori nelle Certificazioni uniche

La Cgil ha segnalato recenti problemi relativi al Modello 730, evidenziando errori nelle Certificazioni uniche. La denuncia è stata inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito, alcune anomalie presenti nei documenti potrebbero causare difficoltà a migliaia di contribuenti durante la compilazione o l’accesso alle pratiche fiscali. La questione riguarda aspetti tecnici legati alle certificazioni inviate dagli enti previdenziali e dai sostituti d’imposta.

La denuncia arriva dalla Cgil ed è stata prontamente trasmessa al Mef (Ministero dell’ Economia e delle Finanze) nei giorni scorsi: alcune anomalie nel Modello 730 rischiano di penalizzare migliaia di contribuenti. Quali sono le anomale. Dai controlli e monitoraggi continui è infatti emerso che una quota significativa di sostituti d’imposta abbia rilasciato ai lavoratori dipendenti Certificazioni Uniche 2026 con dati errati o assenti relativi alla natura del reddito di lavoro (art. 49, co. 1 del Tuir), utili per verificare il diritto alla somma che non concorre alla formazione del reddito (c.d. “somma aggiuntiva”) o all’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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