Aluminium Die Casting Fiom Cgil | Manca una prospettiva industriale

Da padovaoggi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio si è svolto un incontro promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo anche l’Unità di Crisi della Regione Veneto e le rappresentanze sindacali. L’obiettivo era analizzare la situazione delle aziende Friulpress Samp e Aluminium Die Casting, entrambe operanti nel settore della pressofusione di alluminio. La discussione si è concentrata sulle problematiche e sulle sfide che le imprese stanno affrontando, senza però delineare una prospettiva chiara per il futuro industriale di queste realtà.

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Si è tenuto ieri, venerdì 15 maggio, il tavolo convocato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’Unità di Crisi della Regione Veneto e le parti sociali per discutere della situazione dell'azienda friulana Friulpress Samp e di quella padovana Aluminium Die Casting. Lo scorso marzo, l'impresa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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