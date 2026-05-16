Aluminium Die Casting Fiom Cgil | Manca una prospettiva industriale
Venerdì 15 maggio si è svolto un incontro promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo anche l’Unità di Crisi della Regione Veneto e le rappresentanze sindacali. L’obiettivo era analizzare la situazione delle aziende Friulpress Samp e Aluminium Die Casting, entrambe operanti nel settore della pressofusione di alluminio. La discussione si è concentrata sulle problematiche e sulle sfide che le imprese stanno affrontando, senza però delineare una prospettiva chiara per il futuro industriale di queste realtà.
Si è tenuto ieri, venerdì 15 maggio, il tavolo convocato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’Unità di Crisi della Regione Veneto e le parti sociali per discutere della situazione dell'azienda friulana Friulpress Samp e di quella padovana Aluminium Die Casting. Lo scorso marzo, l'impresa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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