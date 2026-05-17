Altro che trasferta facile | 5 motivi per cui Genoa-Milan è insidiosissima per i rossoneri

La partita tra Genoa e Milan, in programma al Ferraris, si presenta come una sfida complessa per i rossoneri, che cercano punti fondamentali in vista della qualificazione in Champions League. La trasferta rappresenta un banco di prova difficile, con diverse variabili che potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro. I tifosi e gli addetti ai lavori sono consapevoli che il confronto sarà più complicato del previsto, considerando le caratteristiche del campo e le recenti prestazioni delle squadre.

I milanesi sanno che l’autostrada per Genova è insidiosa: si rischiano rallentamenti e sorpassi pericolosi. Appunto. Il Milan vede Roma e Como che vogliono scavalcarlo al quarto posto e pensa che questo pranzo col Genoa sia decisivo. Più difficile di Milan-Cagliari all’ultima giornata. Visto il Milan delle ultime giornate, un pareggio è un rischio concreto. Ma perché il Milan a Genova rischia? La risposta in cinque punti, cinque cartelli di pericolo lungo l’autostrada. Il Genoa non ha preso gol nelle ultime due partite contro Atalanta e Fiorentina, mentre il Milan prima del tentativo di rimonta contro Palladino aveva segnato una volta in quasi sei partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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