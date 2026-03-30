Il Milan sta valutando l’acquisto di Raoul Bellanova per la prossima stagione. Il giocatore, che ha già trascorso le prime fasi della sua carriera nelle giovanili del club, potrebbe tornare a vestire i colori rossoneri. Due motivi principali spingono i rossoneri a considerare questa operazione, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

Raoul Bellanova è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con l’esterno che potrebbe tornare in rossonero dopo essere cresciuto nelle giovanili del club meneghino. Milan, Bellanova verso il ritorno (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno classe 2000 sarebbe diventato un obiettivo di mercato dei rossoneri che sono alla ricerca di rinforzi per le proprie fasce in vista del prossimo campionato. Secondo TuttoSport, la dirigenza del Milan sarebbe pronta a fare un tentativo con l’Atalanta per assicurarsi il cartellino del terzino. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, Bellanova rappresenterebbe un colpo importante per le fasce della formazione rossonera, a caccia di rinforzi sugli esterni considerato il fatto che Estupinan potrebbe dire addio alla fine del campionato in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bellanova al Milan, i due motivi che spingono i rossoneri

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