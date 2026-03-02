Milan altro colpo dal Genoa dopo De Winter | occhi rossoneri in casa rossoblu | CM

Il Milan si sta muovendo sul mercato e ha messo gli occhi su un giocatore del Genoa, dopo aver già portato a termine l'acquisto di De Winter. La società rossonera sembra interessata a un difensore rossoblu, che sta trovando spazio nelle formazioni di Allegri dopo un inizio di stagione difficile. La trattativa tra i due club è in corso.

Dopo un inizio di stagione complicato, Koni De Winter è diventato un calciatore importante per Massimiliano Allegri che, da diverse settimane, si sta affidando a lui nel terzetto difensivo. Complice qualche infortunio dei compagni di reparto, il giovane centrale belga ha sempre trovato spazio nelle ultime uscite del Milan con l’ex Genoa che è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista del rendimento. Il Milan guarda in casa Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Un affare che sta soddisfacendo i rossoneri che hanno acquistato il classe 2002 per una somma intorno ai 20 milioni di euro dopo aver ceduto Thiaw al Newcastle. La volontà del Milan è quella di provare a chiudere un altro colpo dal Genoa in vista della prossima stagione, provando a portare a disposizione di Massimiliano Allegri un ex compagno di reparto del belga. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan guarda in casa Genoa per rinforzare la propria rosa con i rossoneri che starebbero valutando un altro colpo dopo quello che ha portato Koni...

Roma-Milan 1-1: De Winter illude i rossoneri, ma il rigore di Pellegrini firma il pariRoma 25 gennaio 2026 - Per lunghi tratti è sembrato un replay della gara di andata, ma il risultato questa volta è diverso.

MILAN E BAYERN MONACO IMBATTUTI FUORI CASA Il Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco. - facebook.com facebook