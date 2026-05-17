Altro che Russia | l’ombra di Israele sulle elezioni francesi

Negli ultimi tempi si sono intensificati i sospetti riguardo a possibili interferenze straniere nelle elezioni francesi, con alcuni osservatori che indicano un coinvolgimento di fonti israeliane. Si sono moltiplicate segnalazioni di campagne di disinformazione, utilizzo di account falsi e azioni di hacking mirate a influenzare l’opinione pubblica e i risultati elettorali. Questi episodi si aggiungono alle accuse di interventi esterni già rivolte in passato ad altri attori internazionali, alimentando un dibattito sulla sicurezza delle elezioni nel contesto europeo.

Per anni abbiamo parlato di presunte ingerenze russe, di troll, hacker, bot, di macchine del fango orchestrate dal Cremlino per destabilizzare le democrazie occidentali. Ma se il prossimo fronte della guerra ibrida venisse da un’altra direzione? Da Tel Aviv, per esempio? Un’inchiesta congiunta dei giornali Libération e Haaretz ha appena gettato luce su un tentativo di interferenza digitale durante le elezioni municipali francesi dello scorso marzo. Il bersaglio? Tre candidati de La France Insoumise (LFI), il partito di sinistra radicale guidato da Jean-Luc Mélenchon, noto per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e per il sostegno alla causa palestinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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LA RUSSIA FA AFFARI con ISRAELE, ANALISI con AMEDEO MADDALUNO

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