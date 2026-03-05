La guerra tra Iran e Israele, iniziata con i raid statunitensi su Teheran e i lanci di missili iraniani verso città arabe e israeliane, entra nel suo sesto giorno. La tensione si intensifica con attacchi reciproci tra le parti, mentre la regione si trova in uno stato di crescente mobilitazione militare. Nessuna delle due parti ha ancora mostrato segni di volontà di fermarsi, e il conflitto continua ad espandersi.

Nuova ondata di missili iraniani su Israele e di raid israeliani su Teheran. Il conflitto con Usa e Israele entra nel sesto giorno La guerra tra Iran e Israele, scatenata dagli Stati Uniti di Donald Trump, entra nel sesto giorno con un’escalation che non lascia spazio a illusioni. Il conflitto che per il tycoon doveva durare pochi giorni sembra allargarsi di ora in ora, con le operazioni militari che si moltiplicano e la tensione regionale che sale di ora in ora. Tutte ragioni per le quali la sensazione, diffusa e difficile da ignorare, è che siamo solo all’inizio. Secondo fonti ufficiali, questa mattina i vettori iraniani hanno preso di mira anche installazioni militari statunitensi nella regione e diversi Paesi alleati di Washington, tra cui Bahrain e Kuwait. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da un lato i missili iraniani che piovono sulle città arabe e israeliane, dall’altro i raid di Usa e Israele su Teheran. La guerra entra nel suo sesto giorno e anziché risolversi rischia di allargarsi a tutto il Medio Oriente

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Attacco preventivo di Israele, esplosioni a Teheran. Sirene d'allarme a Gerusalemme. «Allerta grave»

Medio Oriente, gli USA mobilitano gli aerei da guerra: colloqui con Iran terminati. Cosa sta succedendoI colloqui fra USA e Iran procedono lentamente, anche troppo. Ieri, il vicepresidente statunitense J. D. Vance ha dichiarato che Teheran non ha accettato alcune linee rosse fissate da Trump. Da un ... strettoweb.com

Medio Oriente, paura energia: bruciati 314 miliardi in BorsaEscalation in Medio Oriente: Borse europee in calo e 314 miliardi bruciati. Petrolio in rialzo, gas in forte tensione. Timori su Hormuz e Gnl. businesspeople.it

Cresce la radicalizzazione degli under18, specie online, e aumentano le minacce ibride. Anche per il 2026 la Russia pericolo numero uno ma focus sul Medio Oriente - facebook.com facebook

Il conflitto in Medio Oriente si è allargato fino all'Oceano indiano. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto una nave da guerra iraniana, la Iris Dena, che si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka x.com