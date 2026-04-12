A poche settimane dalle elezioni politiche del 2022 in Italia, Meta, azienda americana proprietaria di piattaforme social, ha raccolto e trattato dati degli utenti italiani relativi alle interazioni con contenuti elettorali. I dati sono stati ottenuti attraverso filtri nascosti e strumenti segreti impiegati dalla società. Questa operazione ha coinvolto informazioni degli utenti senza un'esplicita comunicazione. L’episodio solleva interrogativi sulla trasparenza delle pratiche di raccolta dati in ambito politico.

Nell’agosto 2022, a poche settimane dalle elezioni politiche in Italia, il colosso americano Meta "raccoglieva e trattava dati degli utenti italiani legati alle interazioni con contenuti elettorali». Una volta venuta a galla la vicenda, membri del Garante della Privacy «si adoperarono per sventare una mega-multa che avrebbe anche portato alla luce un sistema surrettizio di influenza sul voto». È quanto si legge su Il Fatto Quotidiano, che anticipa i contenuti della nuova inchiesta di Report in onda stasera. "Coinvolti oltre 6 milioni e mezzo di utenti" Secondo l’inchiesta, «oltre 6 milioni e mezzo di utenti vengono coinvolti vengono coinvolti, attraverso la funzione EDI (Election Day Information) su Facebook e Instagram, e i loro dati vengono raccolti, conservati e aggregati».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dai dati raccolti ai filtri segreti: l’ombra dei social sulle elezioni politiche del 2022

Voto di scambio a Nola durante elezioni comunali 2022, in 10 a processo, chiedevano dai 60 ai 150 euro a preferenzaVoto di scambio a Nola (Na), durante le elezioni comunali del 2022, in 10 a processo, chiedevano dai 60 ai 150 euro a preferenza.

Dai badge col Sì ai pulmini di Napoli: sui social è tam tam sulle irregolarità ai seggiDurante le operazioni di voto per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, che sono in corso e che si chiuderanno alle ore 15.