Altro che festa normale | Chanel Totti celebra i 19 anni in un resort da sogno
Chanel Totti ha festeggiato i suoi 19 anni in un resort di lusso, condividendo alcuni scatti sui social media. La ragazza ha pubblicato foto della festa, con dettagli sulla location e sull'allestimento, senza fornire ulteriori commenti. La celebrazione si è svolta in un ambiente esclusivo, con amici e familiari presenti per l’occasione. La giovane ha mostrato alcuni momenti della giornata, tra decorazioni e regali, senza rivelare altri aspetti dell’evento.
Diciannove anni rappresentano un traguardo che segna il passaggio definitivo verso l’età adulta, e Chanel Totti ha scelto di celebrarlo nel modo più memorabile possibile. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, attualmente protagonista televisiva nelle ultime tappe di Pechino Express dove gareggia insieme all’amico Filippo Laurino con l’etichetta autoironica de “ i raccomandati “, ha trasformato il suo compleanno in un evento da ricordare. I festeggiamenti sono iniziati nella serata del 12 maggio, con un pre-compleanno intimo tra le mura domestiche. Una cena riservata ai più stretti che si è conclusa allo scoccare della mezzanotte con un momento classico ma sempre emozionante: due torte illuminate da candeline, pronte per il primo desiderio della giornata. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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