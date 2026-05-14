Chanel Totti ha compiuto 19 anni e ha festeggiato con una festa tra amici, che si è svolta in una location con piscina, musica e karaoke. La giovane è la figlia dell'ex calciatore e dell’ex conduttrice televisiva. Tra i festeggiamenti, ha scritto un messaggio di auguri al partner, che ha condiviso sui social. La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi amici e familiari.

Chanel Totti compie 19 anni, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha celebrato il compleanno con una festa organizzata insieme agli amici tra piscina, musica e karaoke. La giovane, sempre più presente sui social e nel mondo dello spettacolo, ha condiviso alcuni momenti della giornata attraverso Instagram, dove sono apparsi anche gli auguri pubblici dei genitori. La festa si è svolta in due momenti distinti. Prima una celebrazione più raccolta allo scoccare della mezzanotte con torte e candeline, poi il vero e proprio evento organizzato a Caserta, dove gli invitati hanno partecipato a un pool party allestito a tema. Per l’occasione erano presenti decorazioni personalizzate dedicate alla festeggiata e gadget coordinati per le amiche, tra canotte e parei con la scritta “Chanel 19”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Auguri vita mia”, scrive Totti a Chanel: festa super glamour per i suoi 19 anni

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