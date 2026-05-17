Altro acuto di Vingegaard al Giro Eulalio rimane in rosa

Durante la nona tappa del Giro d'Italia 2026, una lunga fuga di circa 184 km ha portato il danese a conquistare la vittoria in solitaria sulla salita di Corno alle Scale. La corsa si è conclusa con Vingegaard che ha tagliato il traguardo davanti agli altri corridori, mentre il portoghese mantenuto la leadership in classifica generale. La maglia rosa è ancora nelle mani del portoghese, che ha conservato il vantaggio sulla concorrenza. La giornata è stata caratterizzata da una fuga lunga e combattuta.

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Il danese si impone a Corno alle Scale, il portoghese guida ancora la classifica generale. ROMA - Jonas Vingegaard vince in solitaria la nona tappa del Giro d'Italia 2026, la Cervia-Corno alle Scale, di 184 km. Decisiva l'azione del danese nel finale. Secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), arrivato con 12" di ritardo; terzo Davide Piganzoli, compagno di squadra dello stesso Vingegaard. La corsa è stata animata dalla fuga di otto corridori: Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech),Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility) e Davide Ballerini (XDS Astana Team) hanno guadagnato circa 2 minuti sul gruppo maglia rosa, che ha lasciato spazio all'attacco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Altro acuto di Vingegaard al Giro, Eulalio rimane in rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia, primo acuto di Vingegaard che recupera oltre 3' alla maglia rosa Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, Vingegaard vince al Blockhaus. Eulalio resta maglia rosaJonas Vingegaard conquista la settima tappa del Giro d’Italia 2026 sul Blockhaus. Giro d'Italia: nona tappa a Vingegaard, Eulalio ancora in rosaJonas Vingegaard vince in solitaria la nona tappa del Giro d’Italia 2026, la Cervia-Corno alle Scale, di 184 km. Altro acuto di Vingegaard al Giro, Eulalio rimane in rosaROMA - Jonas Vingegaard vince in solitaria la nona tappa del Giro d'Italia 2026, la Cervia-Corno alle Scale, di 184 km. Decisiva l'azione del danese nel finale. Secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM T ... laprovinciacr.it Vingegaard vince ancora, Pellizzari cede a sorpresa (Video)Nell'arrivo in salita di Corno alle Scale la Decathlon e Gall provano ad attaccare Vingegaard, che però conquista un altro successo ... it.blastingnews.com Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Jonas Vingegaard è considerato il grande favorito per la vittoria finale del Giro; il danese - dopo una settimana di corsa, al primo arrivo in salita- ha imposto la sua legge e ha messo le cose in chiaro x.com