Altrimenti inventa di Meriam Jarboua vince la 20ª edizione di IFF Integrazione Film Festival

Si è conclusa la vententesima edizione dell’Integrazione Film Festival a Bergamo, che ha visto cinque giornate dedicate al cinema con proiezioni, incontri e momenti di condivisione. Tra i film presentati, “Altrimenti inventa” di Meriam Jarboua ha ottenuto il riconoscimento come miglior opera. Durante l’evento si sono susseguite numerose proiezioni, accompagnate da applausi e interventi del pubblico, creando un’atmosfera di partecipazione e interesse per le tematiche trattate nelle pellicole.

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Bergamo. Cinque giornate di cinema di qualità, applausi, risate, commozione, calore, domande, scambi di esperienze e tutto esaurito di pubblico: si chiude così il 20° IFF – Integrazione Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato a inclusione, identità contemporanee e diritti, organizzato a Bergamo da Cooperativa Ruah con Lab 80 film. Sono stati più di 2.500 gli spettatori complessivi che, da martedì 12 a sabato 16 maggio, all’Auditorium CULT! hanno partecipato a proiezioni in anteprima, incontri con registi e attori, spettacoli, eventi collaterali e workshop. Sabato sera la premiazione dei film vincitori: Miglior Documentario Altrimenti inventa di Meriam Jarboua, che racconta la scarsissima rappresentazione delle persone di origine nordafricana sui media italiani anni ‘90, con materiali d’archivio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Integrazione Film Festival, inaugurazione sold out per la 20esima edizione-Foto/Video Leggi anche: «Amarela», la poesia dell’intercultura vince l’Integrazione Film Festival Altrimenti inventa di Meriam Jarboua vince la 20ª edizione di IFF Integrazione Film FestivalSi chiudono le cinque giornate di cinema in anteprima a Bergamo: per immaginare futuri possibili oltre stereotipi, paure e semplificazioni. Più di 2.500 spettatori per l’edizione 2026 del concorso cin ... bergamonews.it