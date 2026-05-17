In Alto Adige, circa 300 persone sono in dialisi, con tempi di attesa molto lunghi per i trapianti di rene. La presenza di una lunga lista di pazienti in attesa e le difficoltà logistiche contribuiscono a queste attese prolungate. La dialisi quotidiana limita la vita sociale di chi ne ha bisogno, influendo sugli aspetti quotidiani e sulle relazioni. La gestione dei trapianti e l’organizzazione delle strutture sanitarie sono al centro delle preoccupazioni di chi vive questa condizione.

? Domande chiave Come influisce la dialisi sulla vita sociale dei pazienti altoatesini?. Perché i tempi di attesa per un trapianto sono così lunghi?. Chi è la scrittrice che ha affrontato la depressione post-diagnosi?. Come può la donazione di organi ridurre le liste d'attesa locali?.? In Breve 60 pazienti in lista d'attesa con tempi medi tra due e tre anni.. Sabine Gruber condivide la sua esperienza personale durante l'assemblea di Nierene.. Prossimo incontro pubblico sulla donazione programmato per il 10 giugno a Siusi.. Partecipano all'incontro Ulrich Seitz, Gabriele Morandell, Regina Lechner, Christian Battisti e Jessica Frei.. Circa 300 pazienti in Alto Adige devono affrontare la dialisi mentre altri 60 attendono un trapianto di rene, con tempi medi di attesa che oscillano tra i due anni e mezzo e i tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: 300 pazienti in dialisi e lunghe attese per i trapianti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Dialisi, ricorsi e diritto alla cura: il caso del Centro dialisi San Giorgio e l’incertezza di 36 pazientiLa direttrice sanitaria Elisa Gualtieri a ReggioToday spiega le criticità legate all’accreditamento, l’incertezza sul futuro della struttura Il...

Trapianti, a Milano combinato rene-pancreas col robot, 50enne libero da diabete e dialisi(Adnkronos) – La svolta per lui è arrivata a circa 50 anni, dopo diversi anni trascorsi in attesa di un nuovo organo, anzi due.

Sabes premiata per la sicurezza dei pazienti e dipendentiL'Azienda sanitaria dell'Alto Adige viene premiata da due anni per il suo lavoro nell'ambito della sicurezza dei pazienti e dipendenti. Alla fiera della salute Welfair di Roma, che si è svolta ... ansa.it

Malattie rare, oltre 5.400 pazienti in Alto AdigeOgnuna di per sé è rara. Ma sono molto numerose, tutte diverse tra loro e con sintomi cronici coinvolgono spesso molti organi, richiedendo l'intervento di più medici specialisti. Intercettare le ... rainews.it