Trapianti a Milano combinato rene-pancreas col robot 50enne libero da diabete e dialisi

A Milano è stato eseguito un trapianto combinato di rene e pancreas utilizzando il robot, su un uomo di circa 50 anni. Dopo anni di attesa, l’intervento ha portato a una ripresa senza diabete né dialisi. La procedura, tra le prime di questo tipo in Italia, ha visto coinvolto un team di medici specializzati. L’uomo ora si trova in fase di recupero post-operatorio.

(Adnkronos) – La svolta per lui è arrivata a circa 50 anni, dopo diversi anni trascorsi in attesa di un nuovo organo, anzi due. Dal 2021 infatti una grave forma di diabete lo aveva candidato a un trapianto di pancreas e i medici lo avevano messo in lista. Nel frattempo, però, al diabete si era sommata anche un'insufficienza renale cronica che lo costringeva alla dialisi, e dal 2024 era stato messo in lista anche per un rene nuovo. Oggi quel paziente è guarito dal diabete ed è stato liberato dalla dialisi. Chiave di questa svolta un trapianto combinato di rene e pancreas da record: per "la prima volta in Italia", si legge in una nota, entrambi gli organi sono stati impiantati unicamente con un robot chirurgico.

