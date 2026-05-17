All' uscita dalla scuola con 14 bambini su una Fiat 500 L | donna multata

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata multata dopo essere uscita da una scuola con 14 bambini a bordo di una Fiat 500 L bianca. L’auto, che normalmente non è progettata per trasportare un così grande numero di passeggeri, era carica di zaini nel bagagliaio e aveva alla guida la donna. L’episodio ha attirato l’attenzione per il numero di bambini trasportati e il modo in cui l’auto è stata utilizzata. Non sono stati riferiti incidenti o feriti durante l’evento.

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Una Fiat 500 L bianca usata letteralmente come uno scuolabus: 14 bambini a bordo, il bagagliaio pieno di zaini e una donna alla guida. È quanto scoperto dagli agenti del commissariato San Lorenzo, impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona dello Zen, quartiere popolare di Palermo.È. 🔗 Leggi su Today.it

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