Recentemente, il governo ha annunciato un piano volto alla costruzione di 100 mila abitazioni. Contestualmente, sono stati segnalati numerosi casi di alloggi occupati illegalmente, con alcune situazioni che coinvolgono morosità di entità miliardarie. La questione degli alloggi occupati e delle morosità è tornata al centro dell’attenzione, mentre le autorità hanno adottato misure più stringenti per contrastare gli abusivi. La discussione si focalizza ora sulle azioni concrete e sui risultati attesi da questa strategia.

Tra le misure del nuovo decreto spunta la linea dura sugli sgomberi. Sono oltre 20 mila gli appartamenti sottratti a chi ne ha diritto. La copertina di questo numero di Panorama è dedicata a Giorgia Meloni, la quale ha annunciato nei giorni scorsi un piano per costruire 100 mila case. Una parte di questi alloggi, come spiega il presidente del Consiglio, verrà realizzata grazie a un investimento pubblico a cui parteciperà anche Cassa depositi e prestiti. Un’altra verrà finanziata da imprese private, anche con la partecipazione di fondi stranieri, con l’obiettivo di mettere a disposizione di famiglie e studenti abitazioni a prezzi calmierati. Il progetto del governo è senza dubbio ambizioso, perché in Italia non si parla di edilizia economico-popolare da molti anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alloggi occupati e morosità miliardarie: la stretta di Giorgia Meloni sugli abusivi

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