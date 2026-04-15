Ater getta la spugna | Abbiamo 7.700 alloggi occupati Recupero morosità? Missione impossibile

L’azienda che gestisce gli alloggi pubblici ha annunciato di aver deciso di interrompere le azioni di recupero delle morosità, evidenziando che ci sono circa 7.700 alloggi occupati senza titolo. La gestione delle pratiche di sanatoria e il mancato pagamento dei canoni rappresentano un problema difficile da risolvere. La situazione riguarda un numero elevato di unità abitative e pratiche ancora aperte, rendendo complesso il recupero delle somme dovute.

Troppe occupazioni senza titolo, troppe pratiche di sanatorie da evadere, troppi canoni non corrisposti. Ater Roma, l'azienda regionale che gestisce 45mila alloggi nel territorio capitolino, è sommersa da scartoffie e crediti che in parte considera quasi inesigibili. Il quadro della situazione.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Quarticciolo, 30 milioni per la rinascita: recupero alloggi Ater e nuova casa della comunità per i servizi sociali.Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha rilanciato un progetto da 30 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Quarticciolo a Roma. Rai, Rossi scarica Petrecca: il direttore di Raisport getta la spugnaTeleMeloni Sconcerto ieri in cda per il post in cui il dimissionario si paragona a Gesù: «Tradito da Giuda».