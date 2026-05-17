Allo Spazio Heart di Vimercate Tutte le inquietudini del Novecento tra guerre e conflitti interiori

Allo Spazio Heart di Vimercate è in corso una mostra dedicata alle vicende del Novecento, con un focus su guerre e conflitti interiori. L’esposizione presenta opere e testimonianze che ripercorrono gli eventi principali di quel secolo, mantenendo un approccio diretto e privo di artifici. La mostra si sviluppa all’interno delle pareti dello spazio espositivo, offrendo ai visitatori un percorso attraverso le tensioni e le inquietudini che hanno caratterizzato il secolo passato.

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Tra le pareti dello Spazio Heart il Novecento torna a parlare con voce inquieta e lucidissima. E lo fa senza effetti speciali, senza slogan, senza scorciatoie emotive. “ Conflitti. Guerra e disagio sociale tra Otto e Novecento “ è una di quelle mostre che riescono nell’impresa più difficile: guardare al passato senza smettere di interrogare il presente. Curata da Simona Bartolena con la collaborazione di Enrico Sesana, l’esposizione raccoglie cinquantuno opere di trentatré artisti europei in un percorso che attraversa la grafica d’arte lungo un secolo che ne abbraccia due, trasformando acqueforti, xilografie e litografie in strumenti potentissimi di denuncia, memoria e consapevolezza civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allo Spazio Heart di Vimercate. Tutte le inquietudini del Novecento tra guerre e conflitti interiori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: ’Conflitti’, in mostra allo Spazio Heart le ferite della storia Da ‘Geist Maschine’ allo spazio, tutte le novità Bao al Salone del libro di Torino(Adnkronos) – Un futuro post-apocalittico da salvare e uno spazio cosmico dove recuperare oggetti smarriti. E se la Corsa allo Spazio si fosse conclusa con una corsa letterale verso la Luna? non lo so reddit Ieri, nella enorme delusione, due episodi mi hanno letteralmente sconcertato. Un ragazzo mi ha detto: Zio, hai rotto il cazzo, perché mi sono permesso di urlare: Toglilooooo! rivolto a Leao, dopo 16 palloni persi e 26 ciondolate da bullo. E un bambino con m x.com La mostra Conflitti allo Spazio heart di Vimercate, fino al 21 giugnoConflitti. Guerra e disagio sociale tra Otto e Novecento, la nuova mostra che animerà lo Spazio Heart di Vimercate dal 10 maggio al 21 giugno. corrierenazionale.it ’Conflitti’, in mostra allo Spazio Heart le ferite della storiaNon è una mostra sulla guerra. È qualcosa di più scomodo: una mostra sull’uomo. Dal 10 maggio al 21 giugno, lo Spazio Heart di Vimercate ospita Conflitti. Guerra e disagio sociale tra Otto e ... ilgiorno.it