’Conflitti’ in mostra allo Spazio Heart le ferite della storia

Dal 10 maggio al 21 giugno, lo Spazio Heart di Vimercate presenta la mostra intitolata “Conflitti”. L’esposizione si concentra sulle ferite della storia umana, andando oltre il tema della guerra. La mostra mette in evidenza le tensioni e le sofferenze che hanno segnato il passato e che continuano a influenzare il presente, offrendo una riflessione sui conflitti interni ed esterni dell’uomo.

Non è una mostra sulla guerra. È qualcosa di più scomodo: una mostra sull’uomo. Dal 10 maggio al 21 giugno, lo Spazio Heart di Vimercate ospita “ Conflitti. Guerra e disagio sociale tra Otto e Novecento “, un percorso potente e senza indulgenze, curato da Simona Bartolena con Enrico Sesana che non racconta la storia, ma le sue ferite. Cinquanta opere, trentatré artisti, un’unica traiettoria: attraversare le fratture del tempo per raccontare una condizione che non passa. Da Francisco Goya a Pablo Picasso, da Otto Dix a Joan Miró, fino a Emilio Vedova, la mostra costruisce un atlante visivo del dolore e della resistenza. Niente eroismi, nessuna retorica: solo la crudezza dello scontro, restituita con linguaggi diversi ma con identica urgenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ’Conflitti’, in mostra allo Spazio Heart le ferite della storia Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate A Palermo la tappa italiana della mostra che celebra Mario Zammit Lewis: opere esposte allo spazio “Experience”L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Palermo ospita la... Güne?tekin a Venezia: l’arte che cura le ferite della storiaPalazzo Gradenigo a Venezia ospiterà dal 6 maggio al 1 novembre 2026 la personale dell’artista curdo-turco Ahmet Güne?tekin, Sessizlik/Silenzio,...