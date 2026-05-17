Prima della partita tra Genoa e Milan, in programma per la 37ª giornata di Serie A, l’allenatore del Milan ha annunciato che Modric sarà disponibile per la sfida. Ha inoltre affermato che la pressione di una partita così importante è normale in una fase avanzata del campionato. La partita si disputerà alle ore stabilite e rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in corsa per obiettivi di classifica. I tifosi attendono con interesse le scelte e le strategie delle due formazioni.

Prima di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:00 allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato a ‘DAZN’ Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Torna Modric: "Ieri ha fatto l'allenamento con la squadra. Ha avuto un brutto infortunio e oggi è a disposizione se ci sarà la possibilità di farlo giocare". Voci, la lite con Ibra. Quanto è stato difficile tenere la testa libera? "Abbiamo lavorato, normale che sono momenti importanti della stagione. Cerchiamo di giocare bene e di fare risultato oggi". Sente la pressione, anche per il suo futuro? "Quando giochi per certi obiettivi la pressione è normale, ma non dobbiamo avere ansia di vincere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri prima di Genoa-Milan: “Modric disponibile. La pressione è normale”

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