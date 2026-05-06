Riccardo Montolivo ha commentato il momento del Milan, sottolineando che la squadra ha perso solidità e brillantezza e che manca Modric. Ha anche menzionato che l’allenatore Allegri, sotto pressione, riesce comunque a dare il massimo. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a 'Sky Sport' in relazione alle recenti quattro sconfitte in sette partite di Serie A.

Quello del francese è stato anche l'unico gol del Diavolo in tutte queste partite dalla stracittadina in avanti. Un rendimento da zona retrocessione. E infatti la qualificazione in Champions League, che sembrava assordata a metà marzo, è tornata prepotentemente in discussione. Juventus a - 2, Roma a - 3, Como a - 5: tutte squadre pronte ad insidiare la posizione del Diavolo nella classifica finale. "Cosa succede al Milan? Ha perso solidità e brillantezza, ha perso Luka Modric, ha perso un riferimento in mezzo al campo, deve ritrovare il miglior Christian Pulisic e Rafael Leão è sempre un punto di domanda. Però ha Allegri, che sotto pressione dà il meglio di sé.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Montolivo: “Milan, hai perso solidità, brillantezza e Modric. Ma Allegri sotto pressione dà il meglio di sé”

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Bisogna riconoscere che il commento di Montolivo è davvero utile: secco, competente, si immedesima nei giocatori, capisce al volo quello che succede in ogni azione. #PsgBayern x.com