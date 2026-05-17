L’allenatore del Milan ha parlato prima della partita contro il Genoa, sottolineando la presenza di pressione tra i giocatori. Ha aggiunto che, nonostante questa tensione, lo staff tecnico cerca di evitare che si trasformi in troppa ansia. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a una piattaforma di streaming, in vista dell’incontro che si terrà nelle prossime ore. Il tecnico ha evidenziato l’importanza di mantenere la concentrazione senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni.

Max Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il delicato match contro il Genoa. Ecco le sue parole a Dazn. Allegri su Modric. “Ieri ha fatto allenamento con la squadra, nessuno se lo aspettava. Ha avuto un brutto infortunio, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare.” Sugli avvenimenti della settimana e la pressione. La partita pesa molto, si è sentito di tutto in questa settimana, la sua lite con Ibra ecc. Come ha tenuto la testa leggera? Qui glissa: “Abbiamo lavorato, è un momento importante della stagione, cerchiamo di fare risultato. Sente la pressione? “La pressione c’è tutta, però non dobbiamo avere ansia e fretta perché nei primi tempi ultimamente abbiamo fatto male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Oggi c’è pressione, però dobbiamo cercare di non avere troppa ansia”

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