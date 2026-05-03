Il tecnico del Milan Max Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo 2-0 in campionato. Ora i rossoneri rischiano la qualificazione alla prossima Champions League. Le parole di Allegri. Per il Milan è la terza sconfitta nelle ultime cinque e Allegri commenta la crisi della sua squadra: “ Non è questione di gestione, abbiamo approcciato male la gara. Anche nel secondo tempo, in dieci, non dovevamo prendere gol. Abbiamo buttato un jolly, non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatti in un certo modo. Tecnicamente abbiamo sbagliato molto, è stata una domenica da dimenticare “. L’espulsione di Tomori ha condizionato la gara, con i rossoneri che hanno giocato in dieci dal 24esimo del primo tempo: “ Giocare in dieci per 70 minuti non è facile, ma son cose che capitano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Abbiamo buttato un jolly contro il Sassuolo. Champions? I tifosi non devono avere l’ansia”

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