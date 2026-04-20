Pronostico Real Madrid-Alaves | solo cercare di mettere pressione

Martedì si gioca la partita tra il Real Madrid e l’Alaves, valida per la trentatreesima giornata della Liga. La sfida si svolge in uno stadio di proprietà del Real Madrid e rappresenta un momento importante per la squadra di casa, che cerca di rafforzare la propria posizione in classifica. L’Alaves, invece, arriva con l’obiettivo di ottenere punti in trasferta in un momento delicato del campionato.

Real Madrid-Alaves è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico La stagione è praticamente chiusa per il Real Madrid, fuori dalla Champions League per mano del Bayern Monaco – ma l’orgoglio fatto vedere in Germania è qualcosa di unico e solamente una squadra del genere ci poteva riuscire – e distante nove punti dal Barcellona in classifica a sette giornate dal termine della stagione. Un solo obiettivo, per gli uomini di Arbeloa: cercare di mettere pressione alla truppa di Flick. Quello di martedì sera al Bernabeu non dovrebbe essere un clima sereno. Da quelle parti sono sempre stati abituati ad andare in fondo fino alla fine in tutte le manifestazioni e la sensazione è che ci possa essere una forte contestazione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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