Genoa-Milan Modric non è ancora pronto | a Marassi da spettatore Per il Cagliari …

Luka Modric non è ancora disponibile per giocare e sarà presente allo stadio di Marassi come spettatore durante la partita tra Genoa e Milan, valida per la 37esima giornata di campionato. La squadra rossonera si muoverà con tutti i giocatori disponibili tranne il centrocampista croato, che continuerà a seguire gli allenamenti senza scendere in campo. La partita si svolgerà in Liguria e vedrà la formazione ospite in trasferta.

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Come riferito però da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Modric non potrà giocare. Si unirà al gruppo esclusivamente per stare vicino ai suoi compagni di squadra, per incoraggiarli in vista di una partita che i rossoneri dovranno vincere a tutti i costi se vorranno mantenere intatte le loro speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Modric non potrà scendere in campo perché gli esami strumentali per capire a che punto sia la guarigione dello zigomo sinistro, operato dopo la frattura rimediata in seguito ad una testata presa da Manuel Locatelli nell'ultimo Milan-Juventus, si svolgeranno soltanto la prossima settimana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Modric non è ancora pronto: a Marassi da spettatore. Per il Cagliari … ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie A: Napoli vittorioso a Cagliari, Udinese con il blitz a Marassi contro il GenoaLa 30esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio si è aperta, in questo venerdì 20 marzo, eccezionalmente con due anticipi, che hanno visto le... Leggi anche: Milan, Modric già a Milanello: rientro lampo con il Cagliari? Temi più discussi: Milan a Genova in emergenza: Leao, Saelemaekers ed Estupinan squalificati. E Pulisic...; Milan, la rincorsa di Modric: Luka già al lavoro per tornare tra Genoa e Cagliari; Modric prova il miracoloso recupero dopo la frattura allo zigomo: il croato potrebbe andare in panchina per Genoa-Milan; Modric Milan, altro che Cagliari: obiettivo Genoa, le ultime. Luka #Modric sta cercando di recuperare in vista del match di #SerieA tra #Genoa e #Milan di domenica. Il crocato vuole esserci, anche indossando una mascherina protettiva, ma attualmente i medici non sarebbero convinti. Voi lo rischiereste? #milanne x.com Milan, le condizioni di Chrstian Pulisic verso la sfida contro il GenoaNell'allenamento di ieri, il primo della settimana verso il Genoa, Massimiliano Allegri ha avuto tutto il gruppo a disposizione, compreso Davide Bartesaghi, uscito malconcio dal match contro l'Atalant ... milannews.it Modric accelera: possibile rientro contro il GenoaLuka Modric prova a recuperare per Genoa-Milan: il croato vuole esserci a Marassi nonostante la frattura allo zigomo. europacalcio.it