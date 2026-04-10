Il Milan si appresta ad affrontare la partita contro l'Udinese, prevista per domani. L'allenatore dei rossoneri ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando che forse non sono stati abbastanza efficaci nel tentativo di avvicinarsi ai rivali dell'Inter. La riflessione si inserisce nel contesto delle recenti prestazioni e dello stato mentale dei giocatori in vista della prossima sfida.

"L'aspetto psicologico. È normale che dopo che perdi a Napoli, perdi il secondo posto, vai a 9 punti dall'Inter. I primi due giorni sono stati i più difficili". Massimiliano Allegri parla così in conferenza stampa su come stia la squadra in questo momento dopo la sconfitta contro il Napoli. Alla vigilia della partita contro l'Udinese l'allenatore rossonero sottolinea: "Ma poi bisogna virare sull'obiettivo. Forse non siamo stati troppo bravi per essere più vicini all'Inter, ci serve per lavorare per migliorare, senza perdere di vista l'obiettivo Champions. Ci sono 7 partite, ci sono squadre che stanno crescendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Forse non siamo stati troppo bravi per essere più vicini all’Inter”

"Nel primo set siamo stati bravi, loro troppo forti"Un ultimo tango a Porto San Giorgio, ovviamente per questa stagione, per la Yuasa Battery Grottazzolina che ha salutato la Superlega con la sconfitta...

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FOOTBALL MANAGER 26 - CARRIERA ALLENATORE JUVENTUS - QUESTIONE DI FORTUNA - Gameplay ITA - EP.50

Temi più discussi: Abete, Malagò, Allegri, Mancini: con il toto-nomi siamo partiti malissimo, ma vogliamo tornare ai Mondiali o no?; Allegri tentato dalla nazionale? Evitiamo di fargli perdere la pazienza; Il Milan torna a lavoro e prepara il big match col Napoli: c'è Leao, ma si allena ancora a parte; Pavlovic: Non abbiamo creato molto nelle ultime partite, dobbiamo tirare molto più velocemente.

Allegri: Da qua alla fine deve regnare l'equilibrioAmici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Ennesimo periodo di saliscendi per i rossoneri, che nel 2026 non sono mai riusciti ad avere la stessa continuità convincente della prima parte di ... milannews.it

Allegri bollito? Curioso, oggi tutti lo cercano. Il Milan non paghi i disastri altruiC'è una cosa che a Milanello non devono neppure prendere in considerazione: farsi scombinare casa per rimediare a un fallimento che non hanno prodotto loro. La Nazionale ha chiuso il proprio (breve) c ... msn.com

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