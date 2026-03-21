Siamo stati fortunati che un giocatore affidabile come Muriqi abbia tirato a lato il rigore

Durante la partita contro il Maiorca, un giocatore chiave ha sbagliato un calcio di rigore, tirando a lato. La squadra ha comunque conquistato una vittoria per 2-1 grazie anche all’intervento di un altro giocatore affidabile. La sfida si è svolta in un clima molto caldo, con il tecnico che ha celebrato il risultato ottenuto.

2026-03-21 18:16:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! E der Sarabia, ha festeggiato l’epica vittoria della sua squadra contro il Maiorca (2-1). Un trionfo con cui la squadra dell’Elche rompe una serie di undici giorni consecutivi senza vittorie E esce dalla discesa. Vittoria epica: “Ecco cos’è questo campionato. Quanto è duro il calcio e le esigenze della Prima Divisione. Abbiamo visto una grande partita. Anche se siamo sotto, entrambe le squadre hanno fatto le cose bene. Siamo superiori a loro da più tempo. Potevamo andare in vantaggio, ma il gol del Maiorca è arrivato in contropiede. Nonostante questo, La squadra ha la capacità di tornare con giudizio, calcio e gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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