Dopo la partita tra Genoa e Milan, l'allenatore dei rossoneri ha commentato l'evento ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ha sottolineato l'importanza della presenza di un dirigente in tribuna, specificando che questa ha portato energia positiva alla squadra. Non sono state fatte dichiarazioni su altri aspetti della partita o sui singoli giocatori. La sua dichiarazione si è concentrata esclusivamente sulla figura di un dirigente presente in occasione della gara.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita vinta dopo una settimana così complicata: "Normale essere felici ma non abbiamo ancora conquistato niente: dobbiamo ancora fare tre punti. Devo ringraziare i ragazzi che hanno ritrovato ordine: abbiamo avuto due o tre situazioni in cui potevamo essere più incisivi. Era importante portare a casa il risultato: dobbiamo recuperare energie perché a livello mentale abbiamo speso molto". Sulla presenza di Gerry Cardinale, con le sue parole nel pre e nel post-partita: "Fondamentale ma credo di averlo sempre detto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri al fischio finale di Genoa-Milan: “Fondamentale la presenza di Cardinale: energia positiva”

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