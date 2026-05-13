Nuovo sciopero dei treni in programma a maggio | viaggi a rischio per 24 ore

Da novaratoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio è previsto un nuovo sciopero dei treni che potrebbe causare disagi ai viaggi in giornata. L'agitazione è stata annunciata da un sindacato e coinvolgerà il settore ferroviario, con la possibilità di interruzioni del servizio per 24 ore. La protesta è stata proclamata per lunedì 18 maggio e interesserà anche altri settori pubblici e privati.

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Un nuovo sciopero dei treni è in arrivo a maggio: lunedì 18 il trasporto ferroviario sarà infatti a rischio a causa dell'agitazione indetta dal sindacato Usb, che per la giornata del 18 maggio ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.L'agitazione anticipa.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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