Nuovo sciopero dei treni in programma a maggio | viaggi a rischio per 24 ore

A maggio è previsto un nuovo sciopero dei treni che potrebbe causare disagi ai viaggi in giornata. L'agitazione è stata annunciata da un sindacato e coinvolgerà il settore ferroviario, con la possibilità di interruzioni del servizio per 24 ore. La protesta è stata proclamata per lunedì 18 maggio e interesserà anche altri settori pubblici e privati.

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