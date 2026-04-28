Il Patriarca Pierbattista Pizzaballa ha espresso preoccupazione riguardo al rischio di un’occupazione permanente in Palestina. La sua dichiarazione si concentra sulla possibilità che la situazione si protragga nel tempo senza una soluzione definitiva, sollevando timori tra le comunità locali e internazionali. La questione riguarda la stabilità e il futuro della regione, con un attenzione particolare alle implicazioni di un prolungato status quo.

?? Cosa sapere Il Patriarca Pierbattista Pizzaballa avverte sul rischio di un'occupazione permanente in Palestina. L'espansione degli insediamenti e l'uso dell'intelligenza artificiale bellica minacciano la soluzione a due Stati. Il Patriarca Pierbattista Pizzaballa ha lanciato un monito durante la sua ultima comunicazione pastorale, evidenziando come la realtà in Palestina stia peggiorando costantemente e rischiando di cristallizzare un'occupazione permanente che annulla ogni .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palestina, l’allarme del Patriarca: rischio occupazione senza fine

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