Allarme Marc Marquez il fratello Alex fa tremare la MotoGP | Non lo sa nessuno

Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio di Catalogna, una decisione che ha sorpreso molti appassionati di MotoGP. Dopo le due operazioni eseguite a seguito della caduta di Le Mans, il pilota spagnolo è ancora in fase di recupero e non è stato ufficialmente comunicato quando potrà tornare in pista. Il fratello, Alex Marquez, ha affermato che nessuno può sapere con certezza quanti appuntamenti si perderà, lasciando aperta ogni possibilità sul suo ritorno alle competizioni.

Marc Marquez non sarà al via del GP di Catalogna con la sua Ducati e l’assenza pesa come un macigno. Dopo la doppia operazione successiva alla caduta di Le Mans, il pilota spagnolo è ancora in fase di recupero e, come sottolinea il fratello Alex, “Nessuno sa se perderà una, due, tre o quattre gare“. E questo lascia aperta ogni speculazione sul suo ritorno. Alex Marquez ha parlato con serietà e senza filtri, chiarendo che il campione non sta pensando al titolo ma solo a guarire. “Quando tornerà, sapremo se avrà una possibilità o meno. È ancora presto e credo che non stia pensando al campionato, è concentrato solo sul suo recupero”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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