All’appuntamento c’erano anche Cerasuolo e il sindaco Panieri Imolanuoto show tra giovani e campioni
All'appuntamento erano presenti anche il nuotatore professionista e il sindaco della città. L’evento ha visto protagonisti giovani atleti e campioni, con gare di tuffi e nuoto. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno avuto l’occasione di tuffarsi dal blocchetto e di affrontare la vasca in competizioni singole e a staffetta. In particolare, un atleta ha avuto la possibilità di scambiare il cambio con il campione del mondo dei 50 rana, presente tra il pubblico.
Tuffarsi dal blocchetto, nuotare al massimo e all’arrivo avere l’opportunità di dare il cambio in staffetta al campione del mondo dei 50 rana Simone Cerasuolo. È successo anche questo venerdì sera alla piscina comunale, nella terza edizione della Imolanuoto Night Edition, che ha visto scendere in acqua i big con i bambini e i ragazzi delle giovanili, senza dimenticare il gruppo dei Master, le esibizioni delle ragazze del gruppo del nuoto sincronizzato, gli atleti e le atlete dei Master, il gruppo degli Speciabili e i paralimpici. Tutti insieme in vasca, come è nella tradizione del mondo Imolanuoto, con i campioni Cerasuolo (il più acclamato dai bambini), Arianna Castiglioni, Michele Busa, Stefano Saladini, Lorenzo Fuschini circondati dai piccoli nuotatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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