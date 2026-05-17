All’appuntamento c’erano anche Cerasuolo e il sindaco Panieri Imolanuoto show tra giovani e campioni

All'appuntamento erano presenti anche il nuotatore professionista e il sindaco della città. L’evento ha visto protagonisti giovani atleti e campioni, con gare di tuffi e nuoto. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno avuto l’occasione di tuffarsi dal blocchetto e di affrontare la vasca in competizioni singole e a staffetta. In particolare, un atleta ha avuto la possibilità di scambiare il cambio con il campione del mondo dei 50 rana, presente tra il pubblico.

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