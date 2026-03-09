Geco coda di foglia | al Bar Pickwick la presentazione musicale del libro di Vincenzo Tumminello

Mercoledì 11 marzo alle 18,30 si terrà al Bar Pickwick di Palermo la presentazione del libro “Geco coda di foglia” di Vincenzo Tumminello, con le illustrazioni di Antonio Curcio. L’evento si svolgerà in via Alessandro Paternostro 49 e prevede anche una presentazione musicale legata al volume. La serata coinvolgerà i partecipanti con la lettura e le esibizioni dal vivo.

Mercoledì 11 marzo a partire dalle 18,30 al Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, si terrà la presentazione del libro "Geco coda di foglia" di Vincenzo Tumminello, illustrato da Antonio Curcio.Un circo metafisico diretto da Vincenzo Tumminello, un contrabbasso irrequieto suonato dal maestro Sergio Serradifalco e una chitarra anarchica solleticata dall'artista poliedrico Alfio Ferlito affrontano in maniera delirante una serie scabrosa di faccende esistenziali. Una performance disorientante costruita per stimolare la riflessione in una società satura di comunicazione prevedibile, superflua, martellante. Un pretesto per affrontare delicate tematiche sociali e chiedersi se sia possibile svelare il sentiero autentico che conduce all'autodeterminazione.

