Presso il Teatro Garbatella si è svolta la presentazione del libro “Stragi d’Italia”, scritto dall’avvocato Luigi Li Gotti e dal giornalista Saverio Lodato. Durante l’evento, si è tenuto un dibattito tra Di Matteo e Scarpinato, con focus sulla questione del voto no al referendum. La discussione ha coinvolto il pubblico presente nella giornata dedicata alla presentazione dell’opera.

Presso il Teatro Garbatella (Piazza Giovanni da Triora, 15), si tiene la presentazione del libro “Stragi d’Italia”, scritto a quattro mani dall’avvocato Luigi Li Gotti e dal giornalista e scrittore Saverio Lodato. L’evento si intitola “Difesa della Costituzione e ricerca della verità: Perché votare NO al Referendum” e vuole essere un momento di profonda riflessione civile. Al centro del dibattito anche il “caso Almasri”. Oltre agli autori, interverranno figure di primo piano della magistratura e della politica italiana, da anni in prima linea nella lotta contro le mafie e per la trasparenza democratica: Nino Di Matteo (sostituito procuratore nazionale antimafia e già consigliere togato al Csm); Roberto Scarpinato (ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore); Giulia Sarti (già presidente Commissione Giustizia Camera dei deputati). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché votare no al Referendum, il dibattito con Di Matteo e Scarpinato alla presentazione del libro Stragi d’Italia: la diretta

Articoli correlati

“Perché No – Guida al referendum”: segui la presentazione con Travaglio, Di Matteo e ConteIn diretta da Roma la presentazione di “Perché No – Guida al Referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole“.

“Perché No – Guida al referendum”: segui la presentazione con Travaglio, Di Matteo, Conte e RaggiIl vero quesito per gli elettori è: volete voi dare a Meloni poteri simili a Trump e Putin? Sì o No? Quella di Meloni è una legge Acerbo edulcorata.

Tutti gli aggiornamenti su Perché votare no al Referendum il...

Temi più discussi: Referendum. 7 valide ragioni per votare No.; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Perché sì e perché no. Il referendum in libreria; Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo. Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ ?.

Referendum Giustizia 2026: perché votare SI o NO: motivi e in cosa consisteIl 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su un referendum costituzionale confermativo che riguarda la riforma della giustizia. Si tratta di un voto particolarmente ... pensionipertutti.it

Questa riforma non inciderà nella vita dei cittadini e non migliorerà la giustizia: Ficarra e Picone votano NO al Referendum sulla Giustizia – VIDEOI due attori spiegano i motivi del loro NO al referendum: Questa riforma non inciderà nella vita dei cittadini e non migliorerà la giustizia ... ilfattoquotidiano.it

#ottoemezzo Referendum, Mieli interrotto da Bonafede e Gruber: “Questo non è un dibattito, risponderò un’altra sera” x.com

Referendum, Forza Italia lancia il treno per il sì. "E' interesse dei cittadini non di partito". Si tratta del vagone di un treno ad alta velocità che partirà venerdì mattina da Torino, un altro da Venezia e un altro ancora da Bologna, con destinazione Milano Centrale # - facebook.com facebook