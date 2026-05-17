Alimentari e carburanti a peso d’oro Lucca ai vertici delle città più care

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca si trova tra le dieci città italiane con i maggiori incrementi nel costo della vita, secondo i dati più recenti. I prezzi di alimentari e carburanti sono aumentati in modo significativo negli ultimi mesi, contribuendo a far salire i costi complessivi per i residenti. La classifica si basa sui dati ufficiali sulle variazioni dei prezzi e sulla spesa media delle famiglie in diverse aree del paese. La situazione riguarda sia i cittadini che devono affrontare spese quotidiane più alte, sia le autorità locali che monitorano l’andamento economico.

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Lucca è nella Top 10 italiana delle città più care in termini di aumento del costo della vita: è quanto risulta, sulla base dei dati Istat di aprile, da una ricerca dell’ Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città dove i rincari sono stati più consistenti, ovvero quelle che hanno subito maggiormente il cosiddetto "Effetto Iran", legato alla guerra nel Golfo: nei prezzi dell’elettricità, del gas e degli altri combustibili (gasolio per riscaldamento, idrocarburi), dell’utilizzazione di mezzi personali di trasporto, dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche sui quali sono già stati parzialmente traslati i rialzi dei prezzi dei beni energetici e di trasporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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