Pizza e bibita sempre più care ecco la classifica delle 30 città più costose

Negli ultimi mesi, sono stati diffusi i dati sulle città italiane in cui il prezzo di una pizza e di una bibita è più elevato. La classifica comprende trenta località, evidenziando le differenze di costo tra le varie aree. I dati si basano sui prezzi praticati dai punti vendita e mostrano come alcune città siano più care rispetto ad altre per questo tipo di consumazione.

(Adnkronos) – Ci facciamo una pizza? Un invito che fa gola a tutti e che ha attraversato generazioni, geografie e contesti sociali. Un rito schietto, verace e alla portata di tutti, almeno così è stato fino a qualche anno fa. Oggi però, a causa dei rincari, il mito della pizzeria che mette d’accordo convivialità e accessibilità comincia a scricchiolare, soprattutto per le famiglie. Diventano sempre più rari gli indirizzi in cui una serata a base di pizza e bibita si risolve con meno di 10 euro. I dati aggiornati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo Altroconsumo, fotografano con...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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