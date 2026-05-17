Alghero piange Mario Boette | lutto per il scomparso autotrasportatore

Alghero si prepara a dare l’ultimo saluto a Mario Boette, autotrasportatore deceduto di recente. I familiari hanno ringraziato il personale medico che ha assistito alla sua degenza. La cerimonia funebre si svolgerà domani mattina, con un corteo che attraverserà le vie principali della città. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. La salma sarà poi portata al cimitero per la sepoltura.

? Punti chiave Chi sono i familiari che hanno ringraziato il personale medico?. Come si svolgerà il percorso del corteo funebre domani mattina?. Dove si terrà la celebrazione della Santa Messa per l'ultimo saluto?. Perché la scomparsa di questo autotrasportatore ha colpito l'intera comunità?.? In Breve Familiari ringraziano il personale del Reparto di Ematologia dell’AOU di Sassari.. Corteo funebre in partenza dall'Ospedale Civile di Sassari lunedì 18 maggio ore 9:30.. Santa Messa presso la Parrocchia di San Giuseppe ad Alghero alle ore 10:30.. Scomparsa colpisce la moglie Caterina e i figli Giovi.. Il lutto colpisce il cuore di Alghero con la scomparsa di Mario Boette, un uomo di 65 anni che ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale e tra i colleghi del settore autotrasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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